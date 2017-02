SWR 05:35 bis 06:00 Dokumentation Skitraum USA Colorado und Kalifornien D 2010 Stereo 16:9 Merken Nicht nur erfahrene Skifahrer träumen von einem Skiurlaub im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Vor allem der legendäre Champagne-Powder, der feine Pulverschnee, und die oft unberührten Tiefschneehänge locken den durch die vielfach überfüllten Skigebiete der Alpen genervten europäischen Wintersportler. Die Sendung besucht die wichtigsten Ziele der zwei USA-Bundesstaaten Colorado und Kalifornien und gibt Tipps sowohl für den Genussskifahrer als auch für den engagierten Heliskifreak. Die Skisafari beginnt in den Vailresorts, macht im berühmten Aspen Station, klärt die Verhältnisse in Telluride und endet am Lake Tahoe in Kalifornien. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Skitraum USA