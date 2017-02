VOX 04:05 bis 04:50 Dokumentation Medical Detectives - Geheimnisse der Gerichtsmedizin Zwischen Himmel und Erde USA 1995-2005 Stereo Live TV Merken The Dalles, Oregon: Hunderte von Menschen sind an einer Lebensmittelvergiftung erkrankt. Nur langsam gelingt es den Gesundheitsbehörden, dieses medizinische Rätsel zu lösen: Man entdeckt einen einzigartigen Bakterienstamm, der von einer mysteriösen religiösen Sekte zur bakteriologischen Kriegsführung genutzt wird. Ihr Ziel: Der Sturz der amerikanischen Regierung... Szenenwechsel: Madalyn Murray ist die Vorsitzende der amerikanischen Atheisten Vereinigung und gilt in dieser Funktion als meistgehasste Frau der USA. Als sie und zwei ihrer Kollegen eines Tages spurlos verschwinden, gibt es dementsprechend viele Verdächtige. Die Ermittler befürchten, dass sie den Fall nicht aufklären können. Doch der Fund einer Leiche ohne Kopf und Hände sowie die Seriennummer einer künstlichen Hüfte sorgen dafür, dass die grausame Wahrheit doch noch ans Tageslicht kommt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Medical Detectives Altersempfehlung: ab 12

