VOX 22:10 bis 23:05 Krimiserie Law & Order: Special Victims Unit Fremd USA 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Heather Hollander war seit ihrem 14. Lebensjahr verschwunden. Vier Jahre später steht sie völlig abgemagert vor der Tür ihrer Eltern und behauptet, dass sie entführt wurde und jahrelang als Sexsklavin in einem Keller missbraucht wurde. Benson und Stabler bemühen sich vergeblich, das Haus zu finden, aus dem Heather geflohen ist. Es entsteht der Verdacht, dass sie aufgrund eines Stockholm-Syndroms versucht, den Täter zu schützen. Wenig später erkennt sie ein Pater auf einem Foto in der Zeitung wieder. Seiner Meinung nach hatte sie mit einem älteren Mann öfter die Messe besucht. Als Heather versucht, sich das Leben zu nehmen, verrät ihre Blutgruppe, dass sie gar nicht die Tochter der Hallanders sein kann. Wer sie wirklich ist, verrät sie nicht, nur, dass sie Heathers Identität aus dem Internet "kopiert" habe, weil sie sich eine echte Familie gewünscht habe. Ein Tattoo, das sie als Heather ausweisen sollte, führt schließlich zur wahren Geschichte der falschen Heather alias Kristen Vucelik. Ihr Vater Carl hatte sie entführt und in den Keller gesperrt. Nachdem Kristen sein Vertrauen gewonnen hatte, gelang ihr die Flucht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Meloni (Detective Elliot Stabler) Mariska Hargitay (Detective Olivia Benson) Dann Florek (Captain Don Cragen) Richard Belzer (Sergeant John Munch) Ice-T (Detective Odafin "Fin" Tutuola) Ellen Woglom (Heather / Kristen) B. D. Wong (Dr. George Huang) Originaltitel: Law & Order: Special Victims Unit Regie: David Platt Drehbuch: Dawn DeNoon Kamera: George Pattison Musik: Mike Post Altersempfehlung: ab 12

