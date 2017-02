VOX 13:00 bis 14:00 Dokusoap Zwischen Tüll und Tränen Chemnitz / Glamour / Berlin / Crusz / Dresden / Hochzeitshaus D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Das Chemnitzer Ehepaar Georgi ist immer mit viel Leidenschaft und Herz bei der Sache. Da ist es nicht verwunderlich, dass ehemalige Kundinnen ihre Freundinnen zu ihnen schicken. Unangenehm wird es aber, wenn sich die Braut in das Kleid der Freundin verliebt und kein Stück davon abrücken möchte. Olja muss geschickt vermitteln, um keine der beiden Bräute vor den Kopf zu stoßen. VIP-Besuch in Berliner Edelstore 'Crusz'. Beraterin Franziska Seidel erwartet heute die ehemalige Miss Germany. Anne Julia Hagen war 2010 die schönste Frau Deutschlands. Heute sucht sie für verschiedene Galaveranstaltungen und Promi-Events die passende Robe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Zwischen Tüll und Tränen