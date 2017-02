TLC 22:10 bis 23:10 Dokumentation Paranormal Survivor Nachrichten aus der Geisterwelt CDN 2015 Merken TJ Swick aus Tampa hat eines Nachts einen bizarren Traum, der sie erschüttert: Sie sieht ihren Bruder auf dem Fahrrad wie er von einem Lieferwagen touchiert wird und in hohem Bogen durch die Luft fliegt. Zwei Tage später wird ihr Traum Wirklichkeit: Ihr Bruder stirbt bei einem Autounfall. Ab diesem Zeitpunkt häufen sich TJs Träume, und bald ist klar, dass es Visionen und Vorahnungen sind. Eines Nachts erscheint ihr im Traum eine Freundin, um sich zu verabschieden - und ist wenig später tot, darauf folgt eine andere Freundin und schließlich ein Onkel. TJ fühlt sich in einem Alptraum gefangen, aus dem es kein Entkommen gibt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Paranormal Survivor

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 242 Min. Lord of War

Drama

VOX 22:55 bis 01:15

Seit 127 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 23:15 bis 01:15

Seit 107 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 42 Min.