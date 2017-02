TLC 20:15 bis 21:10 Dokusoap Die Geister von Shepherdstown Die Dame in Weiß USA 2016 Merken Die Geisterjäger Nick Groff, Elisabeth Saint und Bill Hartley folgen einem Notruf aus der West German Street, Shepherdstown. Dan und Susan haben auf ihrer Veranda eine gesichtslose Frau in weißem Kleid gesichtet. Das Ermittler-Team findet schnell zahlreiche Hinweise auf paranormale Aktivitäten und ist sich einig: Hier irrt nicht nur ein Geist umher! Mit der Unterstützung von Medium Lorie Johnson und der Historikerin Dana Mitchell können sie die ruhelosen Seelen nach und nach identifizieren. Doch warum es gerade in Shepherdstown an jeder Ecke spukt, bleibt den 3 Geisterjägern weiterhin ein Rätsel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ghosts Of Shepherdstown