TLC 17:20 bis 18:15 Dokusoap Die Haus-Stylisten Verschönern und verkaufen CDN 2016 Merken Die Haus-Stylisten Kortney und Dave Wilson nehmen ihr bisher größtes Projekt in Angriff: Sie haben sich vorgenommen, ein baufälliges Doppelhaus mit 160 Quadratmetern in ein großzügiges Heim mit vielen Zimmern zu verwandeln. Hierfür müssen sie Zeit und Kosten noch genauer kalkulieren, denn ab einem Verkaufspreis von 500.000 sinkt erfahrungsgemäß auch die Anzahl der Interessenten. Zusätzlich darf sich Dave mit den Auflagen des Denkmalschutzes auseinandersetzen und Kortney versucht, ihre Vision von der passenden Inneneinrichtung zu realisieren, damit das Haus auch hohen Ansprüchen gerecht wird und sich zu einem guten Preis verkaufen lässt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Masters of Flip