TLC 13:15 bis 13:50 Dokusoap Die Chrisleys - So geht reich! Miss Tennessee USA 2016 Savannah hat die Wahl zur Miss Tennessee Teen USA gewonnen und ist überglücklich. Doch Papa Todd ist extrem enttäuscht, weil er den großen Moment verpasst hat, als seine Tochter die Beauty-Krone erhalten hat. Er war bei jeder Wahl dabei, doch ausgerechnet bei dieser musste er zu einem Geschäftstermin. Um alles nachzuholen, plant der Multimillionär eine Party, bei der Savannah in vollem Ornat erscheinen soll, um die Krönung noch einmal nachzuspielen. Doch die 17-Jährige hat auf dieses Theater keine Lust. Es kommt zu Spannungen zwischen Vater und Tochter, da klar ist, dass Todd die Feier nur für sich selbst veranstalten will. Originaltitel: Chrisley Knows Best