TLC 11:45 bis 12:15 Dokusoap Ein Koch für gewisse Stunden Dale USA 2008 Merken In dieser Folge besucht Curtis Stone die Gibson Ranch in Südkalifornien, um den zehnten Hochzeitstag von Dale und Heather zu feiern. Dale ist ein hervorragender Reiter, bringt in der Küche aber nur Wurstbrote zustande - deshalb schlägt der Spitzenkoch einen Deal vor: Im Tausch gegen Reitstunden macht Curtis aus dem Cowboy einen echten Gourmet-Koch, so dass seine Frau Bauklötze staunen wird. Da Heather Meeresfrüchte liebt und auf der Veranda ein großer Grill steht, ist das Feinschmecker-Menü schnell geplant: gegrillte Jakobsmuscheln als Appetitanreger, dann Clambake mit Seewolf und zum Dessert Blaubeer-Sahne-Törtchen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Take Home Chef