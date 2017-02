TLC 06:45 bis 07:30 Dokusoap Long Island Medium Nie gezeigte Sitzungen USA 2014 Merken Nicht jeder glaubt an übersinnliche Fähigkeiten und so stehen einige Leute auch Theresa Caputos spirituellen Sitzungen skeptisch gegenüber. Ginny und Tony haben ihre Tochter verloren und wollen mit der jung verstorbenen Lauren in Verbindung treten. Doch Tony ist voller Zweifel, bis ihn das Medium vom Gegenteil überzeugt. Auch bei einer spontanen Boccia-Partie in Philadelphia bekommt die Hausfrau aus Long Island Kontakt zu einer verstorbenen Seele und bringt ihren Mitspielern Neuigkeiten aus dem Reich der Toten. In diesem Special von "Long Island Medium" gibt Theresa einen exklusiven Einblick in Séancen, die nie zuvor ausgestrahlt wurden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Long Island Medium

