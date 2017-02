RBB 22:30 bis 00:35 Talkshow Riverboat Die MDR-Talkshow aus Leipzig mit Stephanie Stumph & Jörg Pilawa D 2017 HDTV Live TV Merken Bettina Wulff, Ex-First-Lady & Reformationsbotschafterin Sie hat in der Vergangenheit kämpfen müssen, gegen Vorurteile, falsche Behauptungen und um ihre Ehre. Sie hat vor Gericht Urteile und Richtigstellungen erstritten. Jetzt tritt Bettina Wulff erneut in den Fokus der Öffentlichkeit: Als Reformationsbotschafterin aus Anlass des 500. Reformationsjubiläums lädt sie alle Menschen ein, sich über ihren Glauben Gedanken zu machen. Andreas Kieling, Tier- und Dokumentarfilmer Als Kind eroberte er den Thüringer Wald für sich, wanderte mit den Großeltern auf den Inselsberg. Jetzt hat Tierfilmer Andreas Kieling ein zauberhaft bebildertes Buch mit dem Titel "Sehnsucht Wald" geschrieben. Andere Sehnsuchtsorte hat er natürlich auch: In Alaska ist er der "Bärenmann" und in Afrika schipperte er vor kurzem mit einem Kanu den Sambesi-Fluss entlang. Gojko Mitic, Karl-May-Jubiläum, Schauspieler und DEFA Chef-Indianer Die großen Indianerrollen verbinden sich wohl auf auf ewig mit seinem Namen. Gojko Mitic. Zwei Jahrzehnte war er der Chefindianer der DEFA. In diesem Jahr ist Karl-May-Jubiläumsjahr und auch Gojko Mitic hat was zu feiern: Vor einem viertel Jahrhundert trat er die Nachfolge von Pierre Brice in Bad Segeberg an. 15 Sommer lang mimte er den Helden aus der Feder von Karl May. Christian Henze, MDR um 4-Koch Christian Henze tauscht die "MDR um 4"-Küche für die große Showbühne. Ab dem 23. Februar ist der TV- und Sternekoch im Sendegebiet unterwegs. Mit seiner inzwischen zweiten Kochshow "Eine Portion Glück" erfüllt sich der 47-Jährige einen Jugendtraum. Axel Hacke, Buch-Autor und Kolumnist Der berühmte Kolumnist Axel Hacke ("Das Beste aus aller Welt", SZ-Magazin) hat bereits mehr als 25 Bücher geschrieben. Viele davon sind Bestseller geworden. Legendär - sein Buch "Der weiße Neger Wumbaba". In diesem beschreibt Hacke auf humorvolle Weise, wie Leute Liedtexte falsch verstehen. Jetzt kommt er mit "Die Tage, die ich mit Gott verbrachte" mit den großen Themen der Welt zu Riverboat. Dr. Karamba Diaby, Politiker und MdB Der Wahlkampf hat begonnen, auch Dr. Karamba Diaby spürt in der SPD eine große Aufbruchstimmung, erzeugt durch die Nominierung des Kanzlerkandidaten Martin Schulz. Diaby tritt nun zum zweiten Mal in seinem Bundestags-Wahlkreis Halle an der Saale an. Seine bemerkenswerte Lebensgeschichte fasst der 55-Jährige selbst in einem Satz zusammen: "Ein muslimischer Waisenjunge aus dem Senegal fliegt, ohne ein Wort Deutsch zu sprechen, in die DDR, studiert, promoviert, entwickelt ein Faible für Schrebergärten, Eisbein mit Sauerkraut und deutsche Pünktlichkeit, tritt der SPD bei und zieht für die angebliche Nazi-Hochburg Halle an der Saale als erster Schwarzer in den Bundestag ein." Max Mutzke, Sänger Zum Glück ist er nicht in die Fussstapfen seines Vaters getreten, sonst wäre er vielleicht Gynäkologe geworden und wir hätten auf seinen Auftritt beim Eurovision Song Contest 2004 nicht so stolz sein können. Seit dem 8. Platz von Max Mutzke in Istanbul sind 13 Jahre vergangen. Schon damals war sein Ziel, ein Dauerläufer zu sein und keine musikalische Eintagsfliege. Nun präsentiert der 35-Jährige mit der einzigartigen Stimme seine bislang größte Herausforderung: Sein aktuelles Album "Experience" mit der NDR Radiophilharmonie. Bettina Lamprecht, Schauspielerin Die Schauspielerin Bettina Lamprecht aus Geraberg in Thüringen ist zur Zeit jeden Freitag in der Krankenhausserie "Bettys Diagnose" zu sehen. Sie spielt darin ihre erste Serienhauptrolle überhaupt. Gut in Erinnerung sind noch ihre komödiantischen Auftritte: In der ZDF "heute-Show" spielte sie (bis 2015) die Reporterin Petra Radetzky und in der Comedy-Serie "Pastewka" bei Sat.1 die Freundin von Pastewkas Halbbruder. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Stephanie Stumph, Jörg Pilawa Gäste: Gäste: Dr. Karamba Diaby (Politiker und MdB), Andreas Kieling (Tier- und Dokumentarfilmer), Bettina Wulff (Ex-First-Lady), Axel Hacke (Buch-Autor und Kolumnist), Max Mutzke (Sänger), Christian Henze ("MDR um 4"-Koch), Gojko Mitic (Karl-May-Jubiläum, Schauspieler Originaltitel: Riverboat