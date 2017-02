RBB 20:15 bis 21:45 Reportage Die Stars des Karnevals Närrisches aus Berlin und Brandenburg D 2017 HDTV Merken Der Karneval ist auch Berlin und Brandenburg verwurzelt. Zwischen dem 11.11. und Aschermittwoch tobt der Bär und steppt der Adler bei den über 150 Vereinen der Region. Eine feste Größe des närrischen Treibens ist die rbb-Karnevalssendung aus Cottbus, die das Beste der jeweiligen Saison zeigt. Einige Karnevalisten schaffen es sogar regelmäßig in die Gala "Heut'steppt der Adler" und werden damit zu den Stars der regionalen Karnevalsszene. Doch wieviel Leidenschaft, Liebe und Ideen muss man mitbringen, um dort aufzutreten? Exemplarisch berichten sechs Protagonisten authentisch und ungeschminkt von ihrem langen Weg zum "Adler" und wie es um ihre Leidenschaft zum Karneval bestellt ist. Die Tänzerinnen des Showballetts der Interessengemeinschaft Cottbuser Carneval (ICC) sind seit 20 Jahren in jeder Sendung dabei, in diesem Jahr wollen die Tänzerinnen etwas ruhiger treten, aber bedeutet das das Ende des prestigeträchtigen Cottbuser Showtanzes? Ein "Adler" ohne ICC ist eigentlich nicht denkbar. Die sechs gestandenen Sänger der "Champs" sind stilecht in einer Berliner Eckkneipe zu Hause und heizen mit ihren Interpretationen bekannter Hits überall die Stimmung an. Die Cottbusser Gala ist für sie ein absolutes Muss, schon allein wegen des fantastischen Publikums, das sie dort feiert wie nirgendwo sonst. Tanzmariechen Pauline Blankenburg ist mit ihren 14 Jahren das beste Tanzmariechen des Landes und sogar bundesweit sehr erfolgreich. Auch in diesem Jahr will sie wieder ihren Landesmeister-Titel verteidigen, denn der sichert ihr automatisch einen Platz beim Adler zu. Büttenrednerin Erna aus Beelitz ist unbestritten die "schönste" Frau des Abends und treibt auch dem letzten ernsten Geist die Freudentränen ins Gesicht. Trotz gesundheitlicher Probleme und frühzeitiger Berentung will sie beim "Adler" dabei sein. Denn Lachen sei schließlich die beste Medizin. Der Eggersdorfer Carneval Club richtet in diesem Jahr die Landesmeisterschaft im karnevalistischen Tanzsport aus. Mit allen drei Garden will sich der Verein ganz oben auf dem Treppchen präsentieren. Doch dafür ist hartes Training notwendig. Krankheit, Verletzungen, Austritt und Trainerwechsel machen dies zu einer Zerreißprobe vor allem für die Blaue Garde, Aushängeschild des Vereins. Das Finsterwalder Männerballett war zweimal Deutscher Meister und ist das Gegenteil von entblößter Kullerplauze die hat keiner der Jungs. Sie hantieren stattdessen mit Pyrotechnik, Table-Dance-Stangen und Trampolinen auf der Bühne, lassen sich ausgefallene Kostüme schneidern und extravagantes Make up anfertigen. Auf ihrem Erfolg ausruhen wollen und können sie sich nicht. Auch mit ihrem neuesten Werk wollen sie wieder an der Spitze des deutschen Männerballetts mittanzen. Wir begleiten unsere Stars des Karneval bei den Hochs und Tiefs der Vorbereitungen, wir bibbern mit bei nervenden Proben in ungeheizten Sälen, fiebern mit ihnen auf Tanz-Wettkämpfen, schwitzen und johlen beim Männerballett-Turnier, stürmen die Rathäuser der Region und feiern bis in den frühen Morgen hinter und vor den Kulissen. Aber wir erfahren auch ganz nebenbei etwas über den normalen Alltag der Menschen aus Berlin und Brandenburg. Sie lassen sich für ihre närrische Obsession so einiges einfallen und setzen alles daran, in dieser Session mit einem donnernden "Cottbus Helau!" begrüßt zu werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Tänzerinnen des Showballetts der Interessengemeinschaft Cottbuser Carneval, The Champ's, Tanzmariechen Pauline Blankenburg, Büttenrednerin Erna aus Beelitz, Eggersdorfer Carneval Club, Finsterwalder Männerballett Originaltitel: Die Stars des Karnevals