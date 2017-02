RBB 13:05 bis 13:30 Jugendserie Schloss Einstein D 2012 HDTV Live TV Merken Sándors verrückter Traum, ein Leben gut versteckt zu führen, ist geplatzt: Er wurde entdeckt. Jo hat Angst, Sándor nun endgültig zu verlieren. Sándors Vater droht, er solle mit ihm zurück nach Ungarn kommen, ansonsten habe er keinen Sohn mehr. Jo beginnt zu zweifeln. So schön es auch ist, von einem Leben zu zweit zu träumen - verbaut sie Sándor seine Zukunft? Roxy fühlt sich wohl auf Schloss Einstein. Ihr einziges Problem ist Frau Rottbach. Die überschüttet Roxy mit Fürsorge und Mitleid, nur weil sie in einem Heim aufgewachsen ist. Roxy will Frau Rottbach schleunigst eine Lektion erteilen. Tommy tanzt ganz nach der Pfeife seiner Freundin Fritzi. Sie hat ihm nicht nur neue Klamotten aufgeschwatzt, sondern strubbelt ihm auch immer durchs Haar und nennt ihn "Wusel". Aber Tommy stellt klar: Er lässt sich nichts sagen, erst recht nicht von einem Mädchen. Sándors verrückter Traum, ein Leben gut versteckt zu führen, ist geplatzt: Er wurde entdeckt. Jo hat Angst, Sándor nun endgültig zu verlieren. Sándors Vater droht, er solle mit ihm zurück nach Ungarn kommen, ansonsten habe er keinen Sohn mehr. Jo beginnt zu zweifeln. So schön es auch ist, von einem Leben zu zweit zu träumen - verbaut sie Sándor seine Zukunft? Roxy fühlt sich wohl auf Schloss Einstein. Ihr einziges Problem ist Frau Rottbach. Die überschüttet Roxy mit Fürsorge und Mitleid, nur weil sie in einem Heim aufgewachsen ist. Roxy will Frau Rottbach schleunigst eine Lektion erteilen. Tommy tanzt ganz nach der Pfeife seiner Freundin Fritzi. Sie hat ihm nicht nur neue Klamotten aufgeschwatzt, sondern strubbelt ihm auch immer durchs Haar und nennt ihn "Wusel". Aber Tommy stellt klar: Er lässt sich nichts sagen, erst recht nicht von einem Mädchen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lucas Lange (Adrian) Svea Engel (Serena) Jelena Herrmann (Miriam) Paul Hartmann (Jonny) Stefan Wiegand (Tobias) Ruth Schönherr (Li-Ming) Jacob Körner (Nils) Originaltitel: Schloss Einstein Regie: Sabine Landgraeber, Severin Lohmer, Till Müller-Edenborn, Matthias Zirzow Drehbuch: Dana Bechtle-Bechtinger, Andreas Kaufmann, Andreas Knaup, Inès Keerl, Monika Weng Musik: Andreas Bicking, Tonbüro Berlin