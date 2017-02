RTL NITRO 13:00 bis 13:45 Actionserie Walker, Texas Ranger Carlos in Gefahr USA 1993 Live TV Merken Walker, Trivette und Carlos Sandoval arbeiten zusammen, um den berüchtigten Drogenring von El Vaquero zu sprengen. Carlos lässt sich Undercover in Johnny Primos Gang einschleusen, da Primo unter Verdacht steht, mit El Vaquero zusammenzuarbeiten. Doch schon bald schöpft Primo Verdacht und will Carlos ausschalten. Während einer Karatemeisterschaft schießt Primo auf den Undercover-Agenten. Angeschossen gelingt Carlos die Flucht, bei einem Obdachlosen findet er Unterschlupf. Aber er ist noch lange nicht in Sicherheit. Inzwischen findet Walker heraus, dass Primo selbst El Vaquero ist, und ihm schwant, dass sein Kollege in Lebensgefahr schwebt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chuck Norris (Cordell Walker) Clarence Gilyard (James Trivette) Sheree J. Wilson (Alex Cahill) Noble Willingham (C.D. Parker) Nia Peeples (Sydney Cooke) Ashley Akin (Nicole) Jackson Burns (Bodyguard #2) Originaltitel: Walker, Texas Ranger Regie: Michael Preece, Eric Norris Drehbuch: Christopher Canaan, Albert S. Ruddy, Leslie Greif, Paul Haggis, Bob Gookin Kamera: Karl Kases Musik: Kevin Kiner