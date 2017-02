Super RTL 19:00 bis 19:25 Trickserie Angelo! Das große Bettenrennen CDN, F, GB 2012 Stereo HDTV Merken Das große Bettenrennen steht an. Und natürlich nehmen alle Kinder daran teil. Angelos persönliches Ziel ist es, auf jeden Fall vor Becky im Ziel zu sein. Das ist allerdings gar nicht so einfach, weil Becky sich als Teamkameraden ausgerechnet den Skateboard-Profi Ollie van Dunk geschnappt hat. Der ist natürlich fit und sportlich, und von daher muss man sich einiges einfallen lassen. Während des Rennens versuchen die Teams, sich gegenseitig auszuschalten. Angelo hat einige Asse im Ärmel aber Becky auch. Wird Angelo sein Ziel, zu gewinnen, auch realisieren können? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Angelo Rules Altersempfehlung: ab 6