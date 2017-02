Super RTL 17:40 bis 18:10 Trickserie Zig & Sharko - Meerjungfrauen frisst man nicht! Spielgefährten / Plötzlich ein Star / Unsichtbarer Zig F 2013 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Zig stolpert am Strand über einen Piratenschatz, und er erinnert sich mit Sharko und Marina daran, wie sie als Kinder zusammen am Strand gespielt haben. Auch damals drehte sich alles schon um Marina! 2. Geschichte: Durch einen peinlichen Videoclip wird Zig zum Internetstar. Um die Aufmerksamkeit seiner Fans nicht zu verlieren, lässt er sich immer neue Tricks einfallen. Wie lange finden seine Fans ihn noch witzig? 3. Geschichte: Zig findet allerlei Wege, um sich zu tarnen und unsichtbar zu machen. Aber wird es ihm so gelingen, Sharko auszutricksen und Marina zu kriegen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Zig & Sharko Altersempfehlung: ab 6