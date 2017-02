Super RTL 16:15 bis 16:40 Trickserie Nexo Knights - Die Ritter der Zukunft Monstermässig scharfes Chili DK 2015 Stereo HDTV Live TV Merken Der berühmte Chefkoch des Königreichs Rambley gibt bekannt, dass er das schärfste Chili aller Zeiten kreiert hat. Nun will er das Rezept demjenigen schenken, der in seinem Kochwettbewerb gewinnt. Als Jestro das hört, will er natürlich das Rezept haben, denn scharfes Chili ergibt schreckliche Monster! Und so setzen die Ritter alles daran, den Kochwettbewerb zu gewinnen und das Rezept zu bekommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: LEGO NEXO Knights Regie: Dave Osborne, Jean Paul Vermeulen Drehbuch: David McDermott Musik: Tom Bailey, James Gosling Altersempfehlung: ab 6