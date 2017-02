Super RTL 14:50 bis 15:15 Trickserie Wir sind die Croods! Folge: 26 Die Croods bei den Broods USA 2015 Stereo HDTV Live TV Merken Die Croods, allen voran Grug, haben die Nase voll vom Ahhh!-Tal. Zu viel Arbeit, nervige Nachbarn, und überhaupt. Also macht sich die Familie auf den Weg in Richtung 'Urlaub'. Die Reise führt sie in das Gebiet der Broods, einer Familie, deren Mitglieder auffallend viel Ähnlichkeit mit den Verhaltensweisen der Croods haben. Dementsprechend wohl fühlen sich alle, insbesondere deshalb, weil sie umgarnt, gepflegt, gehegt und gefüttert werden. Dass die Broods jedoch nur vorhaben, sich das Ahhh!-Tal unter den Nagel zu reißen, da sie selbst bereits ihr Gebiet "abgewohnt" und ausgeplündert haben, wird den Croods erst klar, als es beinahe schon zu spät ist ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Dawn of the Croods Altersempfehlung: ab 6