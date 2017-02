Super RTL 12:40 bis 13:20 Trickserie Go Wild! - Mission Wildnis Die Affenmedizin CDN, USA 2011 Stereo HDTV Merken Chris und Martin landen mit der Tortuga-Crew im Regenwald. Die Kratt-Brüder wollen die Gegend erkunden und die Öffentlichkeit auf das Schicksal der hier lebenden Orang-Utans aufmerksam zu machen. Sicherheitshalber nehmen sie den Erste-Hilfe-Kasten mit, schließlich sollte man die kräftigen Tiere nicht unterschätzen. Doch dann brauchen nicht die Kratts sondern Stella, Chloe und Jimmy etwas aus dem Koffer. Die drei haben sich die Zeit damit vertrieben, wie Affen durch den Wald zu schwingen und haben nun überall gehörigen Muskelkater. Chris und Martin eilen mit dem Koffer zurück zur Tortuga, doch dann stellt sich ihnen ein riesiges Orang-Utan-Männchen in den Weg... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wild Kratts Altersempfehlung: ab 6