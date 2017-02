Super RTL 11:25 bis 11:55 Trickserie Sammy - Kleine Flossen, große Abenteuer Prinzessin Koralle und Ritter Weißer Krebs / Annabel und der Pokal F 2014 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Herr Lulu erzählt in seinem Unterricht die Geschichte von Prinzessin Koralla und dem Ritter Weiße Krabbe. Freddi ist ganz besonders angetan von dieser Geschichte und möchte sie am liebsten nachspielen. 2. Geschichte: Annabel gewinnt überraschend den Pokal als Klassenbeste. Ella, die fest mit dem Sieg gerechnet hatte, ist sehr enttäuscht. In ihrer Trauer lässt sie sich sogar von Big D. überreden, ihm bei Reparaturen im Schiffswrack zu helfen. Ob das eine gute Idee ist? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sammy & Co Altersempfehlung: ab 6