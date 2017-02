RTL NITRO 02:55 bis 03:35 Krimiserie Psych Shawn 2.0 USA 2010 HDTV Live TV Merken Nach einem Sinfoniekonzert im Park findet man eine tote Frau. Gus und Shawn sind selbstverständlich zur Stelle, aber auch Declan, der als Fallanalytiker vorgestellt wird. Im Laufe der Untersuchungen stellt sich heraus, dass es in kurzer Zeit mehrere Todesfälle gegeben hat, deren Opfer alle auf einer Transplantationsliste standen, die über die Vergabe der nächsten Spender-Leber entscheidet - und alle Opfer standen kurz vor der lebensrettenden Operation. Die Liste führt die Ermittler zu einer jungen Frau namens Catherine, die als nächste auf der Liste steht. Da die junge Frau exakt in Declans Täterprofil passt und zudem noch lebt, gerät sie unter Verdacht. Doch Catherine kann ein handfestes Alibi vorweisen und stirbt zudem kurze Zeit später ebenfalls. Shawn stellt fest, dass Catherine in einem Streit mit ihrer alkoholkranken Schwester Maddy im Parkhaus zu Tode kam. Da Maddy Alkoholikerin ist, sind die Chancen, einen Platz auf der Transplantationsliste zu bekommen, äußerst gering. Doch würde sie deshalb auch ihre Schwester ermorden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Roday (Shawn Spencer) Dulé Hill (Burton 'Gus' Guster) Timothy Omundson (Detective Carlton Lassiter) Maggie Lawson (Juliet O'Hara) Corbin Bernsen (Henry Spencer) Kirsten Nelson (Chief Karen Vick) Nestor Carbonell (Declan Rand) Originaltitel: Psych Regie: David Crabtree Drehbuch: Bill Callahan Altersempfehlung: ab 12

