RTL NITRO 09:55 bis 10:40 Krimiserie Psych Die Spionin, die mich liebte USA 2010 HDTV Live TV Merken Am Pier von Santa Barbara bittet eine Spionin namens Nadia Shawn und Gus um Hilfe, da sie verfolgt wird und untertauchen muss. Ihr ehemaliger Kollege und Mentor namens Strabinsky kann ihr dabei helfen, doch Strabinsky ist von der Bildfläche verschwunden und hat Nadia nur ein weißes Kärtchen hinterlassen, um seinen Aufenthaltsort herauszufinden. Dank Gus' speziellem Wissen über die Benennung der örtlichen Wanderwege, können die drei den Ex-Spion schließlich aufspüren: Nadia verlangt von Strabinsky, Zugang zu geheimen Dokumenten zu bekommen, doch Strabinsky kommt nicht in den Regierungscomputer hinein. Nadia setzt ihre Flucht fort und schleicht sich in ein Regierungsgebäude ein, um eine spezielle Datei zu öffnen. Dort wird sie von Shawn, Gus und ihren Verfolgern - Fong und Driggs - sowie Lassiter überrascht. Zwischenzeitlich ist Shawn überzeugt, dass Nadia nichts Gutes im Schilde führt und ihn nur benutzt, um sich mit gestohlenen Wertpapieren absetzen zu können. Doch ein unscharfes Fotos überzeugt ihn vom Gegenteil. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Roday (Shawn Spencer) Dulé Hill (Burton "Gus" Guster) Timothy Omundson (Detective Carlton Lassiter) Maggie Lawson (Juliet O'Hara) Corbin Bernsen (Henry Spencer) Franka Potente (Nadia) Nestor Carbonell (Declan Rand) Originaltitel: Psych Regie: Mel Damski Drehbuch: Andy Berman, Todd Harthan Altersempfehlung: ab 12