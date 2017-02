RTL NITRO 08:25 bis 09:15 Krimiserie Law & Order Herr vergib ihm USA 1992 HDTV Live TV Merken Die Studentin Beth Milgram wird nach einer Abschiedsparty auf bestialische Weise umgebracht. Cerreta und Logan stoßen bei ihren Ermittlungen auf den Latino Tommy Beltran. Er war der Freund der Toten. Tommy passt aber nicht so recht in das Bild, das die beiden sich von dem Mörder der Toten machen. Tommy ist sozial engagiert. Er arbeitet gelegentlich im Obdachlosenheim, und Pater Gregory hält große Stücke auf ihn. Die Ermittler lassen jedoch nicht locker. Und als sich die Beweislage gegen Tommy verdichtet, kommt er zur Polizei und legt ein Geständnis ab. In der Verhandlung versucht der Verteidiger Weaver, den Geschworenen klarzumachen, dass Tommy seine Freundin umbrachte, weil diese ihn daran hindern wollte, sich in der weißen Gesellschaft zu etablieren. Staatsanwalt Stone gelingt es aber, die Geschworenen davon zu überzeugen, dass eine benachteiligende Herkunft kein Freibrief fürs Töten ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris Noth (Det. Mike Logan) Michael Moriarty (Stellv. Bezirksstaatsanwalt Ben Stone) Paul Sorvino (Det. Phil Cerreta) Dann Florek (Captain Don Cragen) Richard Brooks (Stellv. Bezirksstaatsanwalt Paul Robinette) Steven Hill (Bezirksstaatsanwalt Adam Schiff) David Leary (Curtis Milgram) Originaltitel: Law & Order Regie: Bill D'Elia Drehbuch: Ed Zuckerman Kamera: Constantine Makris Musik: Mike Post