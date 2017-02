RTL 17:30 bis 18:00 Daily Soap Unter uns Folge: 5543 D 2016 Stereo 16:9 HDTV Neue Folge Live TV Merken Die ungeplante Zahlungsverzögerung des Investors in Benedikts Bauprojekt macht Ringo nervös, schließlich hat er hinter Pacos Rücken Geld aus einem Kredit auf die Turnhalle in das Projekt investiert. Zwar lässt Ringo sich von Benedikts bemühter Zuversicht, das Geld des Investors eintreiben zu können, etwas beruhigen, doch da taucht schon das nächste Problem auf: Paco denkt darüber nach, die Turnhalle für eine größere Investition zu beleihen. Und dann ereignet sich in der Turnhalle auch noch eine Katastrophe... Bambi ist enttäuscht, als Sina die Nacht nach der Hochzeit lieber mit ihrem Mikroskop als mit ihrem Ehemann verbringt. Seine Enttäuschung verwandelt sich in Eifersucht, als ihm klar wird, dass Sina die ganze Nacht in Lukas' Gesellschaft geforscht hat. Bambi will feststellen, ob Lukas wirklich eine Gefahr für seine Beziehung sein könnte, doch er kommt schnell zu dem Schluss, dass dieser Nerd kein Konkurrent für ihn ist. Als Bambi sich wegen Lukas' seltsamer Art über ihn lustig macht, zieht er Sinas Ärger auf sich - sehr zu Lukas' Freude... Till ist wütend, weil Ute ihn nach wie vor nicht als Vater ihres Kindes angeben will. Eva will Till auf andere Gedanken bringen. Leider erweisen sich aber weder die Shoppingtour noch der romantische Spaziergang als erfolgreich. Aber so schnell gibt Eva Wagner nicht auf. Als Till von einem Termin mit Rufus' Verleger nach Hause kommt, findet er sich plötzlich in einem von Eva entworfenen Urlaubsszenario auf Hawaii wieder, in dem er seinen ganzen Stress endlich einmal vergessen kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Petra Blossey (Irene Weigel) Isabell Hertel (Ute Kiefer) Lars Steinhöfel (Easy Winter) Ben Ruedinger (Till Weigel) Milos Vukovic (Paco Weigel) Claudelle Deckert (Eva Wagner) Tabea Heynig (Britta Schönfeld) Originaltitel: Unter uns