SAT.1 Emotions 02:55 bis 03:35 Serien A Gifted Man Geschenktes Leben USA 2011 16:9 HDTV Merken Michael sträubt sich immer noch dagegen, Annas Clinica Sanando weiterzuführen und dort den Armen zu helfen. Nachdem er auf der Beerdigung seiner Ex-Frau einem Einwandererkind hilft, ändert sich seine Einstellung jedoch allmählich ... Derweil fordert auch die Arbeit in seiner eigenen Klinik Michaels Einfühlungsvermögen: Nachdem er einem befreundeten Paar zunächst zur Schwangerschaft gratulieren konnte, stellt sich heraus, dass die werdende Mutter einen Hirntumor hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jennifer Ehle (Anna Paul) Pablo Schreiber (Anton Little Creek) Margo Martindale (Rita Perkins-Hall) Rhys Coiro (Dr. Zeke Barnes) Roslyn Ruff (Audrey Lewis) Afton Williamson (Autumn) Gbenga Akinnagbe (Dr. Leo 'Bax' Baxter) Originaltitel: A Gifted Man Regie: Jonathan Kaplan Drehbuch: Neal Baer, Daniel Truly Altersempfehlung: ab 12

