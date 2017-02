SAT.1 Emotions 00:40 bis 02:10 Familienfilm Schwesterherzen - Ramonas wilde Welt USA 2010 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die abenteuerlustige Drittklässlerin Ramona Quimby ist gesegnet mit einer blühenden Fantasie. Zum Leidwesen ihrer pubertierende Schwester Beatrice, genannt "Beezus". Die hat längst genug von Ramonas Eskapaden, speziell, wenn sie sich vor ihrem Schwarm Henry blamiert fühlt. Doch die Schwestern rücken zusammen, als ihr Vater seinen Job verliert und die Familie in Schulden stürzt. Ramona hat sofort Ideen, Geld zu verdienen, mit denen sie die Familie auf Trab hält. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joey King (Ramona Quimby) Selena Gomez (Beezus) Hutch Dano (Henry Huggins) Ginnifer Goodwin (Tante Bea) John Corbett (Bob Quimby) Bridget Moynahan (Dorothy Quimby) Josh Duhamel (Onkel Hobart) Originaltitel: Ramona and Beezus Regie: Elizabeth Allen Drehbuch: Laurie Craig, Nick Pustay Kamera: John Bailey Musik: Mark Mothersbaugh