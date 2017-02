SAT.1 Emotions 17:35 bis 18:00 Telenovela Anna und die Liebe Folge: 205 D 2009 16:9 Merken Während Anna sich schweren Herzens von Susanne und Paloma verabschiedet, entdeckt Vanessa Unterlagen, die Annas herausragende Rolle in der Agentur belegen. Vanessa ist klar, dass sie eine Kreditempfehlung für die Agentur nur aussprechen kann, wenn Anna zurückkehrt. Katja jedoch will auf keinen Fall, dass ihre Schwester wieder in Jonas' Nähe kommt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeanette Biedermann (Anna Polauke) Roy Peter Link (Jonas Broda) Karolina Lodyga (Katja Polauke) Maike von Bremen (Vanessa Marks) Rainer Will (Armin Müller) Heike Jonca (Susanne Polauke) Maja Maneiro (Paloma Greco) Originaltitel: Anna und die Liebe Regie: Martina Faust Drehbuch: Dirk Carow