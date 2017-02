SAT.1 Emotions 14:45 bis 15:10 Telenovela Verliebt in Berlin Folge: 204 D 2005 16:9 Merken Lisa ist so enttäuscht von Mariella, dass sie nichts mehr mit ihr zu tun haben will. Mariella merkt, wie sehr Lisa sie verachtet und appelliert an sie, ihr nicht in den Rücken zu fallen. Doch da kann Lisa ihre Wut nicht länger beherrschen. Sie zeigt Mariella schonungslos auf, was sie von ihr hält ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alexandra Neldel (Lisa Plenske) Mathis Künzler (David Seidel) Bianca Hein (Mariella von Brahmberg) Wilhelm Manske (Friedrich Seidel) Olivia Pascal (Laura Seidel) Gabrielle Scharnitzky (Sophie von Brahmberg) Laura Osswald (Hannah Refrath) Originaltitel: Verliebt in Berlin Regie: Laurenz Schlüter