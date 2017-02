SAT.1 Emotions 08:30 bis 09:20 Daily Soap Herzflimmern - Die Klinik am See Folge: 12 D 2011 16:9 HDTV Merken Kann ein entspannter Tag im Spa dabei helfen, Karen wieder den Weg in den Alltag zu ebnen? In der Seeklinik dreht sich unterdessen alles um Oberschwester Ursula, sie sich kurz vor ihrem 60. Geburtstag von ihrer alten Jugendliebe Arnulf verabschiedet. Dann wird ein Mädchen mit einem aggressiven Nierentumor eingeliefert. Der Fall gilt als aussichtslos, doch Stefan will alles versuchen - und geht dabei möglicherweise zu weit ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Caroline Beil (Dr. Shirley Wilson) Yve Burbach (Karen Wagner) Carina Diesing (Victoria "Vicky" Wilson) Annabel Faber (Henriette Thaler) Bojana Golenac (Stella Bennini) Jan Hartmann (Dr. Stefan Jung) Martin Kaps (Ralf Borowski) Originaltitel: Herzflimmern Regie: Daniel Anderson, Tanja Roitzheim Drehbuch: Jürgen Werner Kamera: Stefan Krause, Marc Sill Musik: Curt Cress