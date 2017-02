Sat.1 20:15 bis 22:30 Show 111 Knallerkinder - Die witzigsten Kids der Welt D 2017 16:9 HDTV Merken Freuen Sie sich auf 111 Knallerkinder in 111 komischen, erstaunlichen, unglaublichen und bewegenden Clips, die alle von dem einen großen Moment, der überraschenden Pointe am Schluss leben. Sei es der ungeduldige Junge, der seine eigene Taufe selbst in die Hand nimmt, das Baby, bei dem der Gesang der Mutter ganz besondere Gefühle auslöst oder ein autistischer Junge, den ein Coldplay-Konzert zu Tränen rührt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: 111 Knallerkinder!