Dokusoap Schicksale - und plötzlich ist alles anders Doppeldate D 2015 Moni ist unglücklicher Single. Bisher hat jeder Mann die Flucht ergriffen, als sie von ihrem siebenjährigen Sohn erzählte. Auf Anraten ihrer Freundin Annette, beschließt sie in einer Online-Datingbörse etwas zu schummeln und verschweigt ihren Sohn. Am nächsten Tag hat sie eine Flut von Antworten. Moni entscheidet sich für den sympathischen Physiotherapeut Thomas. Doch was sie nicht ahnt: Auch Thomas hat ein Geheimnis. Originaltitel: Schicksale - und plötzlich ist alles anders