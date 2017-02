Sat.1 16:00 bis 17:00 Reportage Auf Streife - Berlin D 2017 16:9 HDTV Merken An einer Schule ist ein Auto in einen Limonaden- und Kuchenstand gekracht und hat dabei ein Kind verletzt. Der Fahrer agiert zunächst aggressiv, doch schnell stellt sich heraus, dass er nicht zufällig dort aufgetaucht ist. - Eine Frau wird verletzt aufgefunden, sie wurde angefahren. Der geflüchtete Fahrer scheint allerdings die Tochter der angefahrenen Frau im Visier gehabt zu haben. Was hat der Fahrer ihr jetzt angetan? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Auf Streife - Berlin