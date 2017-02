Sat.1 14:00 bis 15:00 Dokusoap Auf Streife D 2017 16:9 HDTV Merken Eine schwangere Radlerin wird von einem Wagen erfasst. Der Fahrer flüchtet. Bei der Sicherung des Unfallortes finden die Beamten ein wichtiges Indiz. - Auf einem öffentlichen Parkplatz ist eine ältere Dame in einen PKW eingesperrt. Die Frau ist offensichtlich unterkühlt, und die Luft wird langsam knapp. - Ein Kioskbesitzer alarmiert die Polizei: In seinen Kiosk wurde eingebrochen und es wurden alle Getränke geöffnet. Welch ein finanzielles Desaster! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Auf Streife