Sat.1 10:00 bis 11:00 Dokusoap Auf Streife - Die Spezialisten D 2017 16:9 HDTV Merken Schwerer Unfall auf der Autobahn: Ein Tourist ist offensichtlich zu schnell gefahren. Doch was war der Grund für seine Raserei? - Ein Mann kommt mit heftigen Symptomen in die Notaufnahme. Die Spezialisten vermuten eine Lebensmittelvergiftung. Doch dann stoßen sie auf eine andere Ursache. - Die Zollbeamten kontrollieren eine Blumenhandlung, deren Inhaber plötzlich kollabiert. Warum leidet der Mann an einer Dauererektion? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Auf Streife - Die Spezialisten