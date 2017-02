sixx 17:30 bis 18:25 Mysteryserie Beauty and the Beast Erpressung USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Vincent und Tori entkommen dem Anschlag von Muirfield und schließen sich zusammen. Die beiden Bestien wollen die Verantwortlichen für ihren Zustand finden und zur Strecke bringen. Ihre Auftraggeber gehen derweil davon aus, dass die beiden tot sind. Cat, Tess, Gabe und J.T. machen sich auf die Suche nach einer Möglichkeit, ihren Freunden zu helfen. Sie wollen Agent Bob Reynolds, Cats Vater, erpressen, um zu erreichen, dass er sich stellt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kristin Kreuk (Catherine Chandler) Jay Ryan (Vincent Keller) Nina Lisandrello (Tess Vargas) Sendhil Ramamurthy (Gabe Lowan) Austin Basis (JT Forbes) Ted Whittall (Agent Bob Reynolds) Amber Skye Noyes (Tori Windsor) Originaltitel: Beauty and the Beast Regie: Stuart Gillard Drehbuch: John A. Norris, Sherri Cooper-Landsman, Ron Koslow, Jennifer Levin Musik: Jim Guttridge, Sean Hosein Altersempfehlung: ab 12