sixx 05:15 bis 05:55 Serien Gossip Girl Damien Darko USA 2011 Dan und Blair fangen beide ein Praktikum bei der Modezeitschrift "W" an. Sie erfahren voneinander jedoch erst, als sie sich bei "W" über den Weg laufen. Schnell bricht ein Wettstreit aus. Serena erfährt in der Zwischenzeit, dass ihre Mutter versucht hat, Ben zu bestechen, damit er sich von ihr und ihrer Familie fernhält. Serena möchte Ben nicht kampflos aufgeben und bittet ihn daher, zu der "W"-Party zu kommen. Auf der Party eskaliert der Wettstreit zwischen Dan und Blair ... Schauspieler: Blake Lively (Serena van der Woodsen) Leighton Meester (Blair Waldorf) Penn Badgley (Dan Humphrey) Chace Crawford (Nate Archibald) Taylor Momsen (Jenny Humphrey) Ed Westwick (Chuck Bass) Jessica Szohr (Vanessa Abrams) Originaltitel: Gossip Girl Regie: Jeremiah S. Chechik Drehbuch: Leila Gerstein Kamera: Ron Fortunato Musik: Transcenders Altersempfehlung: ab 12