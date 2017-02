Pro7 Fun 21:05 bis 22:40 Horrorfilm Verflucht USA, D 2005 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ellie (Christina Ricci) ist Talkshowproduzentin und kümmert sich nebenbei um ihren nervigen Bruder Jimmy (Jesse Eisenberg) und ihren beziehungsgestörten Freund Jake. Eines Nachts stoßen Ellie und Jimmy auf dem Mulholland Drive mit dem Wagen von Becky (Shannon Elizabeth) zusammen, bevor alle drei von einem undefinierbaren Biest angegriffen werden. Becky wird zerfleischt, Ellie und Jimmy gebissen. Anschließend scheinen sie sich nach und nach in Werwölfe zu verwandeln, was ihnen tagsüber ungeahnte Kräfte verleiht. Nur die Tötung des Oberwolfs kann sie von dem Fluch befreien.

Nach "Scream" sind Kultregisseur Wes Craven und Autor Kevin Williamson erneut mit blankem Entsetzen und furchterregenden Horror-Effekten am Werk: Mit einem Werwolf-Schocker, in dem sich eine ganze Reihe von Stars auf die Jagd nach dem legendären, vom Blutrausch getriebenen Untier machen. Schauspieler: Christina Ricci (Ellie) Joshua Jackson (Jake) Jesse Eisenberg (Jimmy) Shannon Elizabeth (Becky) Judy Greer (Joanie) Scott Baio (er selbst) Milo Ventimiglia (Bo) Originaltitel: Cursed Regie: Wes Craven Drehbuch: Kevin Williamson Kamera: Robert McLachlan Musik: Marco Beltrami Altersempfehlung: ab 16