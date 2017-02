Pro7 Fun 07:00 bis 07:25 Comedyserie Die Nanny Der heimliche Bewunderer USA 1996 Merken In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Fran Drescher (Fran Fine) Charles Shaughnessy (Maxwell Sheffield) Daniel Davis (Niles) Lauren Lane (C. C. Babcock) Nicholle Tom (Margaret "Maggie" Sheffield) Benjamin Salisbury (Brighton Sheffield) Madeline Zima (Grace Sheffield) Originaltitel: The Nanny Regie: Dorothy Lyman Drehbuch: Dan Amernick, Jay Amernick Kamera: James Jansen Musik: Timothy Thompson

