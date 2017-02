kabel1 classics 23:15 bis 00:50 Erotikfilm Black Emanuelle I, E 1975 16:9 Merken Die schöne Emanuelle ist eine starke, unabhängige Frau, die sich voller Neugier und Lust in sexuelle Abenteuer stürzt. Ihr Job als Fotojournalistin bringt sie an die spannendsten Orte dieser Welt. Während ihrer Reise durch Nairobi lernt sie ein attraktives Diplomaten-Pärchen kennen, das sie bei ihren Abenteuern begleitet. An der Seite der beiden betritt sie auch neue erotische Pfade, die ihr bislang verborgen blieben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Laura Gemser (Emanuelle) Karin Schubert (Ann) Angelo Infanti (Gianni) Isabelle Marchall (Gloria Clifton) Gabriele Tinti (Richard) Don Powell (Kamau) Venantino Venantini (William Meredith) Originaltitel: Emanuelle nera Regie: Albert Thomas Drehbuch: Bitto Albertini, Ambrogio Molteni Kamera: Carlo Carlini Musik: Nico Fidenco Altersempfehlung: ab 18

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 242 Min. Lord of War

Drama

VOX 22:55 bis 01:15

Seit 127 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 23:15 bis 01:15

Seit 107 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 42 Min.