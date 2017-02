kabel1 classics 18:30 bis 19:25 Actionserie Drei Engel für Charlie Folge: 88 Ein Schutzengel für Greg USA 1980 16:9 HDTV Merken Kelly arbeitet bei einem Einbruchsfall mit Lt. Cates von der Polizei zusammen. Bei einer Verfolgungsjagd kann nur einer der Täter gefasst werden. Einen Tag später sucht Kelly Lt. Cates zu Hause auf, um das weitere Vorgehen mit ihm zu besprechen. Doch sie trifft nur Cates' verängstigten Sohn Greg an, der Verletzungen im Gesicht hat. Als Kelly Cates zur Rede stellt, findet sie heraus, dass der Polizist seinen täglichen Frust im Kampf gegen das Verbrechen an seinem Sohn auslässt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jaclyn Smith (Kelly Garrett) Farrah Fawcett (Jill Munroe) Kate Jackson (Sabrina Duncan) Cheryl Ladd (Kris Munroe) Shelley Hack (Tiffany Welles) Tanya Roberts (Julie Rogers) David Doyle (John Bosley) Originaltitel: Charlie's Angels Regie: Dennis Donnelly Drehbuch: Edward J. Lakso, Ben Roberts Kamera: Richard M. Rawlings jr. Musik: Allyn Ferguson