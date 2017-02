kabel1 classics 16:55 bis 18:30 Western Cat Ballou - Hängen sollst du in Wyoming USA 1965 Nach einem Roman von Roy Chanslor 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Wyoming, 1894: Der Killer Tim Strawn soll Frankie Ballou aus dem Weg räumen. Dieser will nicht von seinem Grund und Boden weichen. Da kehrt Frankies Tochter Catherine als Lehrerin in ihre Heimatstadt zurück und engagiert zum Schutz den legendären Revolvermann Kid Shelleen. Als ihr Vater trotzdem ermordet wird, lehrt "Cat" zusammen mit ihren Freunden der korrupten "Developing Company" das Fürchten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jane Fonda (Cat Ballou) Lee Marvin (Shelleen/Strawn) Michael Callan (Clay Boone) Dwayne Hickman (Jed Beaumont) Nat "King" Cole (Sänger) Stubby Kaye (Sänger) Tom Nardini (Jackson Two-Bears) Originaltitel: Cat Ballou Regie: Elliot Silverstein Drehbuch: Walter Newman, Frank R. Pierson Kamera: Jack A. Marta Musik: Frank DeVol Altersempfehlung: ab 12