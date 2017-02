kabel1 classics 11:05 bis 11:55 Actionserie Drei Engel für Charlie Folge: 87 Drei Engel und ein Geist USA 1980 16:9 HDTV Merken Seit ewigen Zeiten hat Tiffany ihre College-Freundin Erica nicht mehr gesehen. Darum ist sie hoch erfreut, als sie eine Einladung von ihr erhält, und besucht sie in ihrer Villa. Sie erfährt, dass ihre Freundin vor kurzem geheiratet hat und glücklich mit ihrem Mann Cliff Burke ist. Dennoch fühlt Erica sich im gemeinsamen Haus nicht wohl: Sie hat das Gefühl, dass dort Gespenster umgehen und glaubt sich von einer Erscheinung in Gestalt einer schönen Frau bedroht ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jaclyn Smith (Kelly Garrett) Cheryl Ladd (Kris Munroe) Shelley Hack (Tiffany Welles) David Doyle (John Bosley) Paul Burke (Clifford Burke) Virginia Gregg (Mrs. Craig) R.G. Armstrong (Sebastian Craig) Originaltitel: Charlie's Angels Regie: Cliff Bole Drehbuch: Kathryn Michaelian Powers Kamera: Dick Rawlings jr. Musik: Jack Elliott, Allyn Ferguson