kabel1 classics 08:40 bis 10:10 Western Der weiße Teufel von Arkansas USA 1958 16:9 HDTV Joe Maybe, ein Bandit wie aus dem Bilderbuch, kommt in die Kleinstadt Little Rock mit dem Vorhaben, die Bank auszurauben. Noch bevor er loslegen kann, wird er von dem beschwipsten Richter für den lange erwarteten Marshall gehalten. Joe klärt die Verwechslung nicht auf, sie dient ihm schließlich als Tarnung. Als jedoch kurz darauf Ganoven aufkreuzen, hat er als unfreiwilliger Marshall alle Hände voll zu tun. Schauspieler: Audie Murphy (Joe Maybe) Walter Matthau (Richter Kyle) Gia Scala (Tessa Milotte) Henry Silva (Sam Teeler) Joanna Moore (Little Brandy) Eddie Little (Jimmie) Leo Gordon (Sam Mason) Originaltitel: Ride a Crooked Trail Regie: Jesse Hibbs Drehbuch: Borden Chase Kamera: Harold Lipstein Musik: Stanley Wilson Altersempfehlung: ab 12