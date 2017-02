RTL Passion 11:05 bis 11:50 Serien Royal Pains Mich trifft der Blitz USA 2011 Merken Die Stadt rüstet sich für einen gewaltigen Sturm, der im Anmarsch ist und vor allem Evan in Panik versetzt. Schlimmer trifft es jedoch Peter, einen Ranger im Nationalpark, der vom Blitz getroffen wird und daraufhin zu Boden geht. Obwohl er den Schlag äußerlich scheinbar unversehrt übersteht, klagt der Mann über massive, gesundheitliche Probleme. Alle Untersuchungen enden jedoch ohne Befund. Bis Hank entdeckt, dass Peter durch den Aufprall auf den Boden einen Riss in der Hauptschlagader erlitten hat, der anschließend durch ein Gerinnsel verstopft wurde. Dank der Diagnose ist es möglich, den Ranger vor einem Schlaganfall zu bewahren. Evan macht Bekanntschaft mit einer Sturmjägerin, die sich auch im Park aufhält. Durch einen unglücklichen Zustand sind Stacy und Peter zusammengeprallt, was dazu führt, dass die beiden nun genau die gleichen Geräusche hören, die außer ihnen niemand wahrnimmt. Stacy wird untersucht und auch hier deckt die Behandlung eine schlummernde Gefahr auf. Derweil zieht das angekündigte Unwetter auf und Hank und Jill, die eigentlich auf dem Weg zu einem gemeinsamen Essen sind, müssen medizinische Hilfe leisten, bleiben dann aber mit ihrem Auto stecken, während über ihnen der Sturm tobt. Evan, der angesichts seiner panischen Angst vor dem Unwetter keinesfalls allein bleiben will überredet Divya, bei ihm zu bleiben. Doch die beiden sorgen sich um Hank und Jill. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Feuerstein (Dr. Hank Lawson) Paulo Costanzo (Evan R. Lawson) Jill Flint (Jill Casey) Reshma Shetty (Divya Katdare) Jim Gaffigan (Pete Stanbleck) Jaime Ray Newman (Stacey Saxe) Cory Nichols (Chip) Originaltitel: Royal Pains Regie: Ed Fraiman Drehbuch: Andrew Lenchewski, John P. Rogers, Stuart Feldman Kamera: David Tuttman Musik: James S. Levine Altersempfehlung: ab 12