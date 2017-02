Flo ist zusammengebrochen, und Martin macht Sonja ungerechter Weise für den Vorfall verantwortlich. Eine Erklärung Sonjas lässt er nicht zu. Durch Martins Fürsorge, wächst in Flo der Wunsch, ihre Liebe vor aller Welt zu bekunden... Der Prozess um das Sorgerecht für Antonia naht. Cora ist erschüttert, als sie erfährt, dass die Entscheidung des Richters durchaus auch zu ihren Ungunsten ausfallen kann. Auch Gerner macht Nico klar, dass der Prozessausgang nicht vorhersehbar ist. Er legt Nico nahe, Cora mit einem Bluff vor Prozessbeginn unter Druck zu setzen... Elisabeth überspielt Cora und Leon gegenüber ihre Gefühle, macht aber Daniel klar, dass sie sich durch die Vermietung ihrer Wohnung nicht nur übergangen, sondern ihre Beziehung in Frage gestellt fühlt. Daniel fragt sich zum ersten Mal, ob er Elisabeth nicht tatsächlich bereits völlig abgeschrieben hat... In Google-Kalender eintragen