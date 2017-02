WDR 20:15 bis 21:00 Dokumentation Geheimnis Villa Hügel D 2013 Untertitel HDTV Merken Die Villa Hügel in Essen ist der ehemalige Wohnsitz der Familie Krupp, der mächtigsten Industriellen des deutschen Reiches. Wie kaum ein anderes Bauwerk erinnert sie an den Glanz und die Größe, die Macht und die Bedeutung der Kohle- und Stahlindustrie im Ruhrgebiet. Mit 269 Zimmern auf einer Fläche von 8100 Quadratmetern ist die gigantische Unternehmervilla das größte Einfamilienhaus des Landes. Kaiser, Staatsmänner und Unternehmer aus aller Welt waren hier zu Gast. Bis heute zieht die Villa Hügel Hunderttausende Besucher aus aller Welt an. Doch die allermeisten Besucher bekommen nur einen Bruchteil der vielen Räume der Villa Hügel zu Gesicht. Die meisten bleiben für die Öffentlichkeit verschlossen, ihre vielen Geheimnisse unentdeckt. "Geheimnis Villa Hügel" wirft den Blick hinter diese verschlossenen Türen. Die gewaltige Villa hoch über dem Tal der Ruhr ist das Werk eines Besessenen. Alfred Krupp hat das prunkvolle Anwesen ab 1870 auf dem Höhepunkt seines unternehmerischen Erfolgs bauen lassen. Ein Monumentalbau, der zugleich Wohnhaus und Ort der angemessenen Repräsentation für das damals schon weltweit tätige Unternehmen Krupp sein sollte. Ein Widerspruch, unter dem die Bewohner des Hauses von Anfang an zu leiden hatten. Alfred Krupp, dem erfolgreichen Ingenieur und Unternehmer, schwebte ein funktionales und technisches Meisterwerk vor, mit eigenem Gas- und Wasserwerk, der ersten Klimaanlage der Welt und allen fortschrittlichen Errungenschaften seiner Zeit. Das Haus, in das Alfred Krupp 1873 mit seiner Familie einzog, hatte zumindest im Inneren wenig Ähnlichkeit mit der heutigen Villa Hügel. Erst die nächsten Generationen, Friedrich Alfred und Margarethe Krupp und später Gustav und Bertha Krupp von Bohlen und Halbach, haben die Villa mit ihrer üppigen Holzausstattung versehen. Und die alliierten Besatzer, die die Villa Hügel als Sitz der Kohlenkontrollkommission nutzten, haben einen Raum umgebaut - und allerhand Mobiliar verschwinden lassen... Die Villa Hügel ist ein Ort, an dem die Mächtigen ein- und ausgingen und an dem Geschichte geschrieben wurde: im Kaiserreich, der Weimarer Republik, im nationalsozialistischen Deutschland und in der Bundesrepublik. "Geheimnis Villa Hügel" - ein faszinierendes Stück deutscher Geschichte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Geheimnis Regie: Florian Opitz