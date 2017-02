WDR 11:05 bis 11:55 Dokusoap Nashorn, Zebra & Co. Tiergeschichten aus dem Tierpark Hellabrunn Hilfe für Mähnenrobbe Dudu D 2014 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken FOLGE 226 Hilfe für Mähnenrobbe Dudu Aus dem Münchner Tierpark sehen Sie heute: Mähnenrobbe Dudu ist eigentlich top-fit, hat aber ein kleines Augenproblem - da ist Revierleiter Helmut Kern als Krankenschwester gefragt. In Hellabrunn lebt eine ganz ungewöhnliche Männertruppe: Die Kerle bockeln ein wenig, sind dafür aber ganz anhänglich - Tierpflegerin Anja Waldinger mag sie trotzdem gern. Der Plan klingt einfach: Polarfuchs-Babys einfangen, untersuchen, chippen und dann wieder freilassen - nur, wenn alles so einfach wäre. Seychellen-Riesenschildkröten sind mit Abstand die ältesten Tiere in Hellabrunn - da braucht die eine oder andere schon mal etwas Hilfe. Wo schwofen Kraniche im Tierpark, warum die Elefanten plötzlich so ausgeglichen sind und viele andere Geschichten aus dem Münchner Tierpark Hellabrunn, sehen sie in einer neuen Folge von Nashorn, Zebra & Co. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Nashorn, Zebra & Co.