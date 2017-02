RTL Passion 04:20 bis 04:45 Daily Soap Alles was zählt D 2016 Merken Nach einem Gespräch mit Vincent glaubt Simone ihm, ehrlich an einer Versöhnung mit Michelle interessiert zu sein. Als Simone erfährt, dass Michelle sich für Jenny als Trainerin entschieden hat, verspricht Vincent ihr, mit Michelle zu reden. Um ihm dafür eine Plattform zu geben, lädt Simone Vincent kurzerhand zu Henrys Taufe ein - und sorgt damit für Ärger mit Richard. Michelle darf nicht nur offiziell wieder Eiskunstlaufen, sie hat sich nun auch für Jenny als Trainerin entschieden. Doch als Michelle nach ihrer Nieren-OP das erste Mal wieder aufs Eis will, zögert sie. Was, wenn sie womöglich nie wieder so gut wird, wie sie es einmal war? Doch zum Glück hat Michelle mittlerweile Freunde, die sie nicht im Stich lassen. Jenny und Deniz wollen feiern, dass Michelle sich für Jenny und das "Pumpwerk" entschieden hat. Doch erst werden sie von Ben gestört, dann meldet sich Pachlhuber. Der will einen der beiden als Juror für den Wettbewerb um den "Jungmanager des Jahres" einsetzen, was vier Wochen Abwesenheit bedeutet. Schnell werden die beiden sich einig, dass Deniz den Job übernimmt. Doch mit der Eintracht ist es vorbei, als sie mit der Frage konfrontiert werden, wo sie sich geschäftlich in zehn Jahren sehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jörg Rohde (Ben Steinkamp) André Dietz (Ingo Zadek) Kaja Schmidt-Tychsen (Jenny Steinkamp) Cheyenne Pahde (Marie Schmidt) Franziska Benz (Michelle Bauer) Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Originaltitel: Alles was zählt

