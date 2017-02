RTL Passion 02:45 bis 03:25 Comedyserie The Starter Wife Was vom Schnee-Tag übrig blieb AUS, USA 2008 Merken Molly zieht sich schockiert aus der Öffentlichkeit zurück, nachdem ein Blogger sie im Internet als die Hollywood Ex-Frau bezeichnet hat. Unterdessen beginnt Joan eine Affäre. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Debra Messing (Molly Kagan) Judy Davis (Joan McAllister) Chris Diamantopoulos (Rodney) Hart Bochner (Zack McNeill) David Alan Basche (Kenny Kagan) Danielle Nicolet (Liz Marsh) Brielle Barbusca (Jaden Kagan) Originaltitel: The Starter Wife Regie: Ron Lagomarsino Drehbuch: Howard J. Morris Kamera: Kenneth Zunder Musik: Jeff Eden Fair, Starr Parodi

