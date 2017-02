RTL Passion 01:05 bis 01:50 Krimiserie Hinter Gittern - Der Frauenknast Geplatzte Träume D 2006 Merken Als Daniela erkennt, dass David eine neue Freundin hat und damit ihr Traum von einer Beziehung mit ihm zerbricht, gerät ihr Leben völlig aus den Fugen. Prompt lässt sie sich auf ein nächtliches Abenteuer mit einem Fremden ein - und gerät dadurch in echte Schwierigkeiten. Natascha will Teresa den Job als Vorarbeiterin abluchsen, um die heimliche Giftmüllentsorgung besser kontrollieren zu können. Um an ihr Ziel zu gelangen, schreckt Natascha auch nicht davor zurück, Teresa damit zu drohen, ihren Kindern etwas anzutun. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Barbara Freier (Uschi König) Egon Hofmann (Peter Kittler) Christiane Reiff (Ilse Wünsche) Karin Oehme (Trude Schiller) Katy Karrenbauer (Christine Walter) Heidi Weigelt (Sybille Mohr) Uta Prelle (Birgit Schnoor) Originaltitel: Hinter Gittern - Der Frauenknast Regie: Cornelia Dohrn Drehbuch: Anna Dokoupilova, Peter Ackermann-Laubenstein, Malte Otten, Johannes Debray Musik: Ludwig Eckmann